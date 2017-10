Carro bate em caminhão que levava 20 pessoas e deixa quatro feridos em estrada no AC

Carro bateu na traseira de caminhão fazia o transporte de passageiros para Vila Santa Luzia. Apesar do impacto, ninguém correr risco de morrer, diz médico.

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro pequeno deixou quatro pessoas feridas, na tarde desta sexta-feira (27), no km-17, da BR-364, em Cruzeiro do Sul.

A polícia informou que o motorista do carro bateu na traseira de um caminhão que fazia o transporte de cerca de 20 pessoas para a Vila Santa Luzia. Apenas uma passageira do caminhão ficou ferida, além de outros três ocupantes do veículo menor.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital do Juruá. A mulher que descia do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

Já o motorista do carro, Josenir Alencar, sofreu uma pancada no ombro, Maria Marinalva, que vinha no banco traseiro, fraturou o braço e Francisley Freitas, que vinha ao lado do motorista, sofreu uma luxação no tornozelo. “Graças a Deus não tivemos vítima fatal, foi um choque muito violento que poderia ter tido proporções maiores. Segundo uma testemunha, o caminhão que faz o transporte para a Vila Santa Luzia parou no acostamento para uma passageira desembarcar, momento em que o carro veio e colidiu na traseira. Somente a passageira que estava descendo sofreu uma pequena pancada”, informou o agente de trânsito, Jeovane Feitosa. Ainda conforme o agente, há suspeita de que o motorista do carro tinha consumido bebida alcoólica, mas ele não passou por teste de bafômetro. “ O motorista aparentava estar embriagado. Mas, ele estava transitando numa BR e não compete a nós fazer este procedimento”, acrescentou o agente. No Pronto Socorro, o médico plantonista Francisley Freitas disse que os feridos não correm risco de morrer. “Os três receberam atendimento médico e ficaram internados em observação no Hospital do Juruá. A outra vítima, recebeu apenas pequenos curativos e foi liberada”, disse.