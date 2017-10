Câmara de Sena Madureira passa por reforma e sessões ocorrem em outro local

Desde o começo desta semana a Câmara Municipal de vereadores de Sena Madureira está sendo submetida a uma reforma, visando oferecer um melhor ambiente aos funcionários, parlamentares e a população de um modo geral que acompanha as sessões ordinárias.

Em face da ação, as sessões passaram a ocorrer em outro local. Na terça-feira, 24, os vereadores estiveram reunidos no auditório da Secretaria Municipal de Educação que, de agora em diante, ficará cedido à câmara toda terça-feira à noite até a conclusão da obra no poder legislativo.

De acordo com informações, o prédio da câmara vinham apresentando goteiras, além de não oferecer as condições necessárias para o trabalho dos vereadores. A projeção é de que no prazo de duas semanas a reforma seja concluída.