“B13: Acima de nós só Deus”, picham membros de facção criminosa em Feijó

A ousadia de membros de facções criminosas está cada dia mais visível. Na madrugada desta quinta-feira, 26, membros da suposta facção criminosa bonde dos 13 desafiaram as autoridades do município de Feijó ao picharem mais um posto de saúde.

O alvo desta vez, foi a unidade de saúde, Dr. José Luiz de Sousa, localizado no bairro Geni. As pichações com frases escancaradas deixam claro a intenção de travarem uma guerra contra as polícias do município de Feijó e do Acre. Para eles, “B13: Acima de nós só Deus”.

Os incêndios em ônibus, carros e casas e pichações nos postos de saúde, são sinais evidentes de ousadia e insultos as autoridades do município. De acordo com uma das pichações, da suposta facção Bonde dos 13, eles manifestam o desejo de travarem uma batalha.

Não se sabe se eles estão declarando guerra as forças policiais e judiciário ou até mesmo contra outras facções rivais, mas o intuito é claro na frase o de comandar a cidade de Feijó.