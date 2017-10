Aulas em escola que foi incendiada por aluno começam na próxima semana em espaços cedidos pela comunidade

As quase 100 alunos da Escola Estadual Rural Vicente Brito de Sousa, no município de Feijó, devem voltar a estudar na próxima semana.

Os estudantes ficaram sem aulasapós um aluno, de 14 anos, colocar fogo na escola, no último dia 21. O prédio, que fica no Ramal Antônio Simplício, foi totalmente destruído pelo fogo.

Ao G1, nesta sexta-feira (27), a coordenadora geral do Núcleo de Ensino da SEE-AC, em Feijó, Cardoci Paiva de Lima, informou que foram cedidos três imóveis para os alunos assistirem as aulas. Os locais são uma igreja, a associação de moradores da região e a casa de uma família.

As cinco turmas vão ser divididas entre os três espaços, sendo que na Associação de Moradores vão ser instaladas duas turmas. Segundo a coordenadora, são duas turmas do 1º ao 5º, uma turma do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, e a quinta turma é composta de alunos que cursam o 1º ano do ensino médio.