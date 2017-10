Vídeo gravado dentro de cela no FOC desmente secretário sobre bloqueadores de celulares

Em recente entrevista à imprensa local, o secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, voltou a afirmar que os “escritórios do crime das facções” instalados dentro das penitenciárias na capital acreana estavam isolados do meio externo por conta da instalação dos bloqueadores de sinais de telefonia móvel.

Farias só não contava que um vídeo gravado, supostamente de dentro de uma das celas da penitenciária Francisco D’Oliveira Conde, o fosse desmentir sobre a ineficácia dos aparelhos que custaram aos cofres do Estado cerca de R$ 2 milhões.

Na gravação, um jovem que se identifica como Frank e diz ser morador do bairro Conquista, em Rio Branco, aparece rasgando uma camisa com as iniciais “B13” fazendo referência à facção “Bonde dos 13” para logo em seguida vestir outra camiseta vermelha fazendo alusão à organização criminosa “Comando Vermelho” (CV).

Frank diz que está deixando a facção “B13” para ingressar na “CV”. No vídeo é possível ouvir as vozes de outros detentos e detalhes que levam a crer que as imagens foram gravadas no interior de umas das celas do presídio.

Veja o vídeo:

Um agente penitenciário, que pediu para não ter o nome revelado temendo represália por parte de presos e também pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), afirmou que os bloqueadores não têm 100% de eficácia e que os detentos continuam usando os aparelhos dentro das celas.

“Essa história de que os bloqueadores estão impedido que os presos usem os celulares é pura fantasia do governo e da Secretaria de Segurança. Uma farsa para tentar enganar a população. Você acha que se esses aparelhos estivessem impedido de fazer e receber ligações os presos estariam nessa calmaria toda dentro da FOC? Se isso estivesse acontecendo eles já teriam se rebelado”, afirmou o agente.

Desde que assumiu a gestão da Secretaria de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias vem sendo alvo de críticas pela crescente escalada da violência no Acre que tem deixado a população do estado aterrorizada. Recentemente, o nome de Emylson Farias foi cogitado, e alguns até dão como certo, para compor a chapa majoritária da Frente Popular como vice de Marcus Alexandre (PT). O secretário se filiou ao PDT e desde então tem sido visto participando de operações policiais como forma de autopromover sua imagem, um exemplo claro de que tem pretensões políticas.

A reportagem da Folha do Acre tentou contato com o diretor do Iapen, Martim Hessel, mas não obteve sucesso. O jornal mantém espaço reservado para os devidos esclarecimentos do órgão de segurança do Estado.

Segundo informações repassadas pela assessoria da Polícia Civil, as imagens já estão sendo investigadas pelo setor de inteligência da polícia apurar se o local de gravação do vídeo foi mesmo dentro do presídio de Rio Branco.