TRAGÉDIA: Discussão entre primos termina em morte

Segundo informações ainda extraoficiais dão conta de que no fim da tarde desta quarta-feira (25), dois primos estavam às margens do Rio Preto do Crespo, que corta a BR-364 sentido Porto Velho, a aproximadamente 50 km de Ariquemes, ingerindo bebidas alcoólicas, quando em dado momento uma discussão iniciou.

A mãe do infrator tentou intervir, pedindo para que ambos parassem com a briga, momento em que, na tentativa, a mulher foi lesionada na mão, sendo que o infrator se ausentou por alguns instantes.

Minutos depois o infrator voltou ao local e, tomado por grande ira, armou-se com um facão e partiu para cima da vítima, lesionando-a na região do tórax. Não satisfeito, o infrator se apossou de um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na região da cabeça da vítima, que caiu à margem do rio, onde veio a óbito.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e acionou a Polícia Técnica, que se deslocou juntamente com a funerária de plantão, onde foram realizados os procedimentos periciais de praxe, os quais vão revelar detalhes de como o crime aconteceu. Após o corpo foi liberado para a funerária e entregue ao IML.