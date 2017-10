‘Thor: Ragnarok’ e ‘Missão Cegonha’ estreiam no cinema de Rio Branco nesta quinta (26)

Os filmes “Thor: Ragnarok” e “Missão Cegonha” são as estreias no cinema de Rio Branco nesta quinta-feira (26). Já “Tempestade: Planeta em Fúria” segue em cartaz.

No terceiro longa protagonizado por Thor (Chris Hemsworth), o super-herói vai ter que enfrentar a perigosa irmã Hela (Cate Blanchett), mas antes, se vê em uma disputa contra o Hulk, até então, seu aliado. O filme tem duração de 130 minutos e é dirigido por Taika Waititi (Lanterna Verde 2011).

O Cine Araújo fica localizado no Via Verde Shopping, na Estrada da Floresta, n° 2.320, no bairro Floresta.