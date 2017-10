Rainha Elizabeth 2ª é dona de uma franquia de McDonald’s

Loja está na cidade Oxford e foi inaugurada em 2015 como parte do shopping Banbury Gateway

Além de lucrar milhões com apostas em cavalos, a rainha Elizabeth 2ª, 91, tem alguns investimentos em propriedades. A monarca da família real é dona de uma franquia de McDonald’s. Embora a lanchonete não pertença a ela pessoalmente, faz parte das propriedades da coroa britânica.

A loja está localizada na cidade Oxford e foi inaugurada em 2015 como parte do shopping Banbury Gateway, que inclui outros estabelecimentos pertencentes à coroa, como um Starbucks.

Um representante do Banbury Gateway disse ao site “Today Food” que a última vez que um membro da família real esteve no local foi em 2008, quando a rainha o visitou.

“Realmente não achamos que alguém da família real vá ao McDonalds e eles certamente não estiveram no que está localizado no Banbury Gateway”, disse. Além dos famosos lanches, as franquias de McDonalds da Inglaterra servem comidas europeias tradicionais, como o “café da manhã ideal”, que inclui rolinhos de bacon e chá.

Os investimentos parecem estar trazendo resultados, já que em junho deste ano a rainha recebeu um aumento de 8% em seu pagamento após o bom desempenho gerenciando o patrimônio da monarquia do Reino Unido, que lucrou 328 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão) em 2016/2017. Com informações da Folhapress.