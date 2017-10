Professora acreana que já passou por quase 30 países escolhe turismo internacional por baixo custo

A professora Cristiane Neris relata que já viajou para 28 países e ainda sonha em conhecer outros locais. Entre as experiências vividas, ela destaca ter conhecido o deserto mais antigo do mundo na Namíbia e também lugares históricos como as ruínas de Machu Pichu, Camboja e o Grand Palace, na Tailândia.

Ela conta que toda a viagem envolve um processo de organização, como pesquisa de rotas, passagens e custos com estadia. Apesar de ter viajado tanto para fora do país, Cristiane conhece pouco outros estados do Brasil.

Entre as viagens dentro do país, ela cita a ida a Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O motivo para buscar destinos no exterior é o custo que é mais baixo, segundo ela.

“A gente tem menos rotas, então o preço é mais elevado. E como o Brasil é um destino turístico, é muito visado pelos turistas estrangeiros. Assim, os preços são elevados em relação a alguns países”, lamenta.

Profesorra já passou por 28 países (Foto: Reprodução/Rede Amazônica )

Alto custo

Até para se deslocar dentro do estado, as passagens atingem preços elevados. Em uma simulação, feita pela equipe de reportagem do Jornal do Acre 1ª edição, a passagem para uma viagem com saída de Rio Branco para Cruzeiro do Sul se equipara ao valor de passagens aéreas para fora do Acre.

Caso a professora escolhesse viajar de carro ou ônibus ela também enfrentaria dificuldades como as condições de tráfego da BR-364, por exemplo. Esta região da Floresta Amazônica possui muitos atrativos turísticos, mas as dificuldades acabam afastando os visitantes.

“Temos uma gastronomia diferenciada com influência do Peru, Bolívia e também das culturas libanesa e portuguesa. Isso é diferente dos demais estados da Amazônia. Temos o misticismo com os geoglifos, tribos indígenas e os festivais indígenas”, destaca a secretária de Turismo e Lazer, Rachel Moreira.

Mesmo diante dos cenários ricos, o turismo que tem mais força no Acre é o de negócios. Com tantas dificuldades de entrar no estado, fica valendo a frase “aqui só entra quem tem negócio”. Isso impacta diretamente no rendimento do turismo local.