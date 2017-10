Posto da PM e viaturas são incendiados em Cruzeiro do Sul, após série de prisões

Um circuito de segurança mostra três criminosos ateando fogo em duas viaturas da Polícia Militar, na cidade de Cruzeiro do Sul. O atentado ocorreu na noite desta quarta-feira. O posto da PM no município, localizado nas proximidades do Igarapé Preto, também foi incendiado. Nada foi salvo da guarita que dá acesso ao prédio da polícia. Não houve feridos. As autoridades atribuem o ataque às facções criminosos, em represália às prisões que vêm acontecendo na segunda maior cidade do Acre.

