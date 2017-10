Números de emergência ficam fora do ar no Acre devido à pane em serviços de telefonia e internet

Os números de emergência 191 (Polícia Rodoviária Federal), 190 Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 193 (Corpo de Bombeiros) ficaram fora do ar no Acre, na manhã desta quinta-feira (26), após uma pane nos serviços de telefonia e internet.

Ao G1 , as operadoras informaram que o problema foi ocasionado devido a um duplo rompimento de um cabo de fibra ótica causado por terceiros durante serviços de terraplanagem em um trecho entre a Vila Extrema e Abunã, em Rondônia.

O major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que em casos como esses a corporação fica atenta e a comunicação via rádio é priorizada. “Não temos como mudar números de emergência, a população sempre fica prejudicada em uma situação como essa porque não tem como fazer as solicitações, se precisar”, afirmou.