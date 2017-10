Novo vírus lança ataque global a computadores; Brasil também é alvo

Denominado Bad Rabbit”, ransomware pede o pagamento de resgate em troca da liberação de arquivos infectados

Um ataque global de vírus teve início nesta terça-feira (25) e atingiu redes de computadores principalmente na Rússia, informou a companhia de segurança cibernética Kaspersky Lab. Empresas na Ucrânia, na Alemanha e na Turquia também foram afetadas.

De acordo com a BBC, o malware infectou sistemas em três sites russos, um aeroporto na Ucrânia e o sistema de metrô na capital ucraniana, Kiev.

“Em algumas companhias, o trabalho foi completamente paralisado”, afirmou à agência TASS o chefe de segurança cibernética do Group-IB, Ilya Sachkov.

O novo vírus foi chamado de “Bad Rabbit” (Coelho Mau) e pede o pagamento de resgate em troca da liberação de arquivos infectados. O resgate inicial é de 0,05 bitcoin (US$ 300, ou R$ 970), mas o preço sobe à medida que o tempo passa e o valor não é pago.

“Nossas observações mostras que a maioria das vítimas do ataque estão localizadas na Rússia. Também estamos registrando ataques similares na Ucrânia, na Turquia e na Alemanha, mas em escala consideravelmente menor. O malware se espalha por uma série de sites contaminados da mídia russa”, afirmou a Kaspersky Lab.

Dois sites russos afetados são a Interfax e a Fontanka.ru.

O alvo preferencial tem sido sistemas corporativos, disse ainda a companhia, segundo a qual detalhes do ataque ainda estão sendo estudados.

“Em 2017 duas grandes epidemias de cryptoware foram registradas -estamos falando dos notórios WannaCry e ExPetr (também conhecido como Petya e NotPetya), e agora parece que uma terceira está começando”, afirmou a Kaspersky Lab.O ataque do WannaCry, em maio, afetou mais de 300 mil pessoas, instituições e empresas em mais de 150 países, entre eles o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e a empresa Telefonica, da Espanha. Com informações da Folhapress.