No município de Tarauacá, escola rural é incendiada por criminosos pela segunda vez; policia investiga

Mais uma vez a Escola Pedro Ferreira de Souza, localizada na Comunidade Monte Belo – Rio Muru, zona rural de Tarauacá (AC) é alvo de ataques criminosos. No último dia 19 de outubro atearam fogo pela segunda vez na mesma unidade de ensino.

O imóvel que teve perca total era uma residência doada por um morador da localidade que se comoveu quando em situação anterior, outra escola havia sido incendiada e os alunos teriam ficado sem um local de estudo. O primeiro ataque incendiário ocorreu no mês de Abril 2017.

Diante dos fatos, a Secretaria Municipal de Educação registrou Boletim de Ocorrência nas duas situações. Até o momento as autoridades competentes pela investigação não informaram os possíveis autores do crime, até mesmo para que o município tome providências de ressarcimento ao patrimônio público.

O saldo negativo nessas circunstâncias culminou com um total de 32 alunos fora de sala de aula faltando pouco para finalizar o ano letivo. A próxima unidade escolar que poderia atender essas crianças se torna inviável diante da longa distância entre um local e outro.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Rosenir Arcênio, para que os alunos não sejam prejudicados, “vamos encaminhar uma equipe de profissionais para a zona rural e fazer uma aula diferenciada e aplicar alguns trabalhos para avaliação final” , disse. Ainda de acordo com secretário Rosenir, o início a construção unidade escolar, no momento, é impossível diante do curto espaço de tempo que temos para concluir o ano letivo.