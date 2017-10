Ministério da Justiça moderniza atendimento policial e de bombeiros no Estado do Acre com Sinesp Cad

Os serviços de emergência do Acre vão ganhar um reforço para melhor atender ao cidadão. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP) capacita 40 técnicos do estado para que possam operar o Sinesp Cad (Central de Atendimento e Despacho), uma ferramenta digital que irá otimizar o cadastro de ocorrências e despacho de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para os 22 municípios acreanos. O treinamento, que começou nesta segunda-feira (23) e segue até 10 de novembro, acontece na capital Rio Branco.

O Sinesp CAD integra o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e Drogas. Essa solução oferece um controle de equipes disponíveis ao atendimento nas ruas, visualizações dos incidentes em tempo real no mapa, sistemas de monitoramento de viaturas, autenticação de usuários e opção de acesso off-line. Atualmente está sendo utilizado pelas forças de segurança nos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Rio de Janeiro e em 10 Estados e no Distrito Federal junto a Polícia Rodoviária Federal.

“Nesta primeira etapa de implantação do Sinesp CAD, estamos preparando bombeiros e policiais civis e militares para serem usuários e multiplicadores do sistema para que, no futuro, possam capacitar mais usuários. Também estamos configurando toda a solução digital, sem nenhum custo para o Acre, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do estado”, explicou o diretor de Ensino, Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal da Senasp, Rinaldo de Souza.

O diretor do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), tenente-coronel Roberto Marques, destacou que o Sinesp CAD atenderá a todos os municípios do estado e trabalhará tanto no modo online como offline. “Trata-se de uma ferramenta do governo federal que nos dará um ganho excelente nas ações e operações policiais e das forças de segurança pública como um todo”, disse o oficial da Polícia Militar.

Além do Sinesp CAD, o estado já está utilizando o Sinesp PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos). É uma solução de registro e gestão dos procedimentos policiais da polícia judiciária que oferece os boletins de ocorrências e outros documentos, propiciando celeridade e eficiência na execução das atividades policiais, além de prover informações estatísticas dos crimes registrados.

Sinesp

As soluções digitais fazem parte do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp), um sistema de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas, sobre drogas, segurança pública, justiça, sistema prisional, entre outras, implementado em parceria com os entes federados.

Nos próximos meses também será disponibilizado ao estado o Sinesp DW, solução para análise e visualização de dados e informações de segurança pública, que possibilita aos gestores a produção de estatísticas, relatórios, painéis (dashboards) e mapas. Em novembro a Senasp capacitará os usuários do Sinesp DW para diversos estados do país, destinando duas vagas ao Acre.