Menor que matou aluno dentro da escola, em Sena, é condenado a medida socioeducativa, e maior deve ir a Júri Popular

O Réu Dione Alves e um adolescente de 16 anos invadiram a sala de aula e efetuaram um disparo na cabeça do estudante Samuel dos Santos de 15 anos, no dia 23 do mês maio deste ano. O crime deixou assustados, por vários dias, os alunos da Escola Raimundo Hermínio de Melo em Sena Madureira. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana depois, quando os acusados já estavam presos. Após o flagrante Dione Alves, o autor do disparo, foi transferido para o presídio Antônio Amaro Alves. Por determinação judicial foi para o Regime Disciplinar Diferenciado, O R.D.D, passando a responder pelos os crimes de HOMICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Na última semana a ação penal foi finalizada. Agora falta apenas o juiz decidir se ele irá a Juri Popular.

As alegações finais, que são os últimos argumentos da defesa e da acusação, estão em poder da justiça. A tendência é que a decisão do magistrado seja conhecida nas próximas semanas. O menor envolvido no crime foi condenado a cumprir medida sócio educativa de até três anos.