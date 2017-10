Fecomércio/AC realiza curso “Aumente suas vendas nas redes sociais”

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) realiza, nos próximos dias 31 de outubro e 1 de novembro, o curso “Aumente suas vendas nas redes sociais”, ministrado pelo professor publicitário e empreendedor na empresa Mentes Digitais, Gabriel Leite. O evento acontece no auditório da instituição, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2.473, bairro Bosque. O curso é voltado a empresários, empreendedores, estudantes e demais interessados.

Leite é pós-graduado em marketing digital, cofundador de uma das primeiras agências especializada em mídias sociais, a Mentes Digitais. É, também, um dos organizadores do Meetup Growth Hacking, em Florianópolis, colunista do portal e-commerce brasil, ministra aulas, cursos e palestras sobre comunicação e marketing digital pelo Brasil.

O objetivo é desenvolver uma presença online ampliando a visibilidade da marca, utilizando as principais funcionalidades das mídias sociais. O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, diz que, às vezes, fica difícil para o empresário saber para onde deve direcionar seu foco nas redes sociais. “Por isso, estamos lançando esse curso, para que o empresário saiba analisar para poder então investir, de modo que ele saiba em qual rede social esta o seu público”, explica.

A programação do curso inclui a essência da transformação digital, a evolução da internet, as redes sociais como plataformas de relação, interação, entretenimento e comunicação, dentre outros temas relevantes. O valor do investimento é R$ 100 e, para empresários com a contribuição sindical em dia, o valor fica R$ 80. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3212.4800