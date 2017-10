Durante Viver Ciência, alunos apresentam experimento com geração de energia através do limão

“Aqui reproduzimos uma cidade alimentada por energia solar. Porém, a iluminação pública é gerada através do limão que tem uma substância ácida que faz com que ocorra um fluxo grande de eletros dentro das placas de zinco e cobre, que gera uma voltagem de energia. Aqui mostramos que apenas com limão, zinco e cobre geramos energia”, explicou o jovem Lucas Freire de 18 anos.

A feira Viver Ciências reuniu cerca de 10 mil visitantes nos dois dias que ocorreu no campus do Instituto Federal do Acre (IFAC), estima a organização. O evento científico e tecnológico é o maior do estado e está sendo realizado pela segunda vez no Vale do Juruá.