Duplo rompimento de cabos causa apagão em serviços de internet e telefonia no Acre

O estado do Acre ficou com pane geral nos serviços de telefonia e internet nesta quinta-feira (26). As empresas OI, Vivo, TIM, Embratel e Claro ficaram totalmente inoperantes. O motivo, de acordo com as operadoras, foi um duplo rompimento de um cabo de fibra ótica causado por terceiros durante um serviço de terraplanagem. O serviço começou a ficar com instabilidade desde a tarde desta quarta (26).