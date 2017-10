Diretor do Procon/AC vai notificar empresas de telefonia sobre apagão de internet no Acre

Consumidores do Acre ficaram sem a prestação dos serviços de telefonia fixa, móvel e internet desde ontem, 25. Até o momento nenhuma operadora prestou esclarecimentos detalhados sobre o que aconteceu.

O diretor-presidente do Procon/Acre, Diego Rodrigues, vai jogar duro e afirma que irá notificar as empresas pedindo esclarecimentos sobre o ocorrido e a partir disso proceder com abertura de processo administrativo.

Diego diz que é importante destacar a responsabilidade que outros órgãos possuem nesse processo, principalmente da Anatel, onde os consumidores também devem fazer denúncias. “MP, MPF e a bancada federal que representa o Acre na Câmara dos Deputados e no Senado, devem também somar forças na cobrança de melhorias efetivas na prestação desse serviço essencial, já que o Acre é constantemente afetado por esses apagões que geram grandes prejuízos aos consumidores, aos fornecedores e às relações comerciais”, diz.

“O Procon cumpre o seu papel no que lhe compete, mas esse é um problema que necessita de muitos órgãos envolvidos para buscar efetiva solução”, lembra.

O diretor-presidente do Procon recorda que, aos consumidores, cabe a reparação pelos prejuízos, inclusive com abatimento proporcional nas contas, pelo período que o serviço esteve fora do ar.

“Procurem o Procon/Acre, na Oca, para formalizar as reclamações nesse sentido, as empresas são obrigados a fazer o abatimento. Ou usem o site www.consumidor.gov.br”, sugere.