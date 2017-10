Departamento Estadual de Trânsito do Acre notifica mais de 100 motoristas sobre aplicação de multas; confira

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 26, quatro editais de Notificações com os nomes de 125 motoristas autuados pelo cometimento de infrações e aplicações de multas.

Para a maioria dos notificados via Diário Oficial se deu em virtude do esgotamento das tentativas de entrega via postal das cartas de notificação. Na maioria dos editais, fica informado que mediante o prazo para defesa transcorrido não caberá recurso ao Conselho Superior da AGEAC – CONSUP.

Em alguns casos, os proprietários ou infratores dos veículos podem interpor defesa em até 10 (dez) dias.

Para conferir a lista acesse: www.diario.ac.gov.br