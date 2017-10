Cristovão Moura irá disputar uma vaga na Câmara Federal

A revolução política que vem passando o nosso país está despertando a vontade da juventude em ingressarem no mundo da política pela primeira vez.

Uma das novidades é a pré-candidatura do jovem Cristóvão Moura, em 2018 a deputado federal pelo PDT, partido esse que tem como Presidente Municipal o seu Genitor Dr. Elias Moura, que já foi Vice – Prefeito e ajudou vários outros políticos a vencerem eleições.

Elias é um dos médicos mais respeitados do município, a comunidade chega a dizer que ele já é patrimônio da Cidade de Sena Madureira, em decorrência da sua dedicação em ajudar a salvar vidas.

O prestigio do Dr. Elias junto à comunidade irá facilitar ainda mais a votação de seu filho Cristovão Moura. O jovem poderá ser o mais votado do município, não só pelo prestígio do pai, mas pela sua formação, conduta e a realização de um trabalho presente e eficiente no município, realizado por ele à frente do DERACRE, que resultou em várias parcerias, para reaberturas de ramais e pavimentações de ruas na zona urbana e outros benefícios que tornaram o jovem administrador em uma opção no vale do Yaco, que tem o desejo de ter na Câmara Federal um legítimo representante de Sena Madureira.

Cristóvão Moura fez uma visita a redação do site senaonline.net na tarde da ultima quarta feira (25) e afirmou que seu partido PDT na esfera estadual e municipal decidiram colocar seu nome a disposição para disputar uma vaga de deputado federal em 2018. Disse ainda, que tem consciência do tamanho do desafio futuro, mas se sente preparado para representar não só os municípios do vale do Purus, como os demais do Estado.

Finalizou dizendo que acredita em uma política que possa beneficiar o povo do Acre através de projetos renovadores, compromisso com a verdade, honestidade e acima de tudo a fé em Deus, para que o nosso Estado e país seja mais justo com seu povo.

Após conversar com a equipe do site, Cristóvão participou de uma entrevista mais completa com o radialista Edinaldo Gomes no jornal do meio dia, levado ao ar pela Rádio Dimensão FM 104.9.

Ronaldo Duarte