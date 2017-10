Criminosos rendem vigilante do Detran em Rio Branco e levam arma e colete

O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), no setor administrativo do Departamento de Trânsito que fica localizado em frente ao 7° Batalhão do Exército Militar, na Avenida Nações Unidas. Os criminosos estavam em uma motocicleta e saíram levando a arma e o colete de um vigilante.

Os homens chegaram por volta das 8h30 e enquanto um entrava nas dependências do Detran o outro ficou aguardando o comparsa do lado de fora com a moto ligada. O que entrou rendeu o vigilante dentro da recepção em posse de uma arma de fogo e saiu levando o colete e a arma do segurança.

A ação durou menos de 2 minutos e a polícia agora faz buscas para encontrar os criminosos. A motocicleta usada havia sido roubada na noite de ontem, quarta-feira (26), no bairro Mocinha Magalhães e estava com restrição de roubo.