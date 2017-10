Chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho explica regras para menores aprendizes

Em entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição desta quarta-feira (25), o coordenador do programa de inserção de aprendizagem, Manoel Quintela, explica quem pode ser aprendiz em empresas. Segundo ele, jovens de 14 até 24 anos de idade podem ser aprendizes.

“No caso do estado do Acre, onde coordeno o programa de aprendizagem das empresas, elas têm sido bastante atentas à inserção dos aprendizes e ao cumprimento da cota de aprendizagem, que é de no mínimo 5% do número de trabalhadores efetivos e no máximo 15% desse mesmo número de trabalhadores”, finaliza.