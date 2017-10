Bolsonaro está preocupado em ser cassado pelo STF

Na conversa com os seus apoiadores na porta do gabinete, Bolsonaro defendeu a democracia e as eleições, mas mostrou preocupação em relação ao processo que responde no STF (Supremo Tribunal Federal). Bolsonaro é acusado por incitação ao crime de estupro e injúria no caso em que disse em plenário para a deputada Maria do Rosário (PT-RS) que ela ‘não merecia ser estuprada’. Se for condenado, pode ficar fora das eleições do ano que vem.

— Se Deus quiser a gente vai chegar ao poder pelo voto, se Deus quiser a gente vai ter em 2018 um capitão eleito pelo voto. Espero que o Supremo não queira me cassar. Porque eles estão ignorando o artigo 53 para mim.

O artigo 53 da Constituição Federal diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.