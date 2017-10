A barrigada do Cesário: PT convoca ato para vaiar Temer no Acre, mas o presidente estará em São Paulo. Para quem você dedicaria a “homenagem”?

O secretário de Formação do Partido dos Trabalhadores, Césário Braga, convoca, via redes sociais, um ato intitulado “Quem tem boca vaia Temer”. O anúncio prevê concentração no Terminal do Ceasa, o local mais próximo do Hotel Amazônia Rio onde cidadãos não credenciados poderiam chegar se, de fato, o esquema de segurança para receber um chefe de nação fosse executado. Ali, o presidente seria recepcionado por governadores para debater a segurança nas fronteiras. Porém, o site do Planalto confirmou que Michel Temer fará despachos internos nesta sexta-feira a partir das 10 horas (horário de Brasília|), sendo 7 horas no horário do Acre. Em seguida, segundo a jornalista Delis Ortiz, da TV Globo, Temer seguirá a São Paulo para fazer exames médicos.

O chamamento do petista, de acordo com críticas feitas por internauta, passou longe de ser uma brincadeira de mau gosto. Na verdade, o PT teme baixo quórum no evento preparado ao custo de R$ 1 milhão para receber o presidente, muito embora a assessoria do Planalto não tenha confirmado a liberação de recursos para investimentos na segurança pública do Acre. Caso a visita de Temer estivesse mantida, ele seria recepcionado pelo governador Tião Viana ainda no desembarque, na pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Os dois fariam o percurso até o local do evento no mesmo veículo.

Sem Temer, as vaias sobrarão para quem?