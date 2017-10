Adolescente mata a mãe e publica post de luto nas redes sociais

Caso aconteceu no interior de Pernambuco; menor de 16 anos teria envolvimento com o tráfico de drogas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de ter matado a mãe enforcada com a alça da bolsa na cidade de Orobó, em Pernambuco. Segundo a polícia, o jovem também teria golpeado Luzinete Severina da Silva, que ficou inconsciente. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (24).

De acordo com a rádio Jornal Pernambuco, o adolescente teria envolvimento com traficantes e queria dinheiro para comprar droga. Após cometer o crime, ele fez uma publicação no Facebook lamentando a morte.

“Mãe, vá com Deus”. Nos comentários, habitantes da cidade ficaram revoltados com a atitude do rapaz. Já são mais de 2,5 mil interações na rede social.