Acre registra mais de uma morte violenta por dia; Rio Branco foi responsável por 23 dos casos

“Quando falamos de tentativa de homicídio, a Capital já registra um índice de quatro casos por dia”, disse delegado

Após 25 dias do mês de outubro, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa já registrou 27 crimes com morte violenta em todo o Estado do Acre. Vinte e três dos casos ocorreram em Rio Branco, dois em Cruzeiro do Sul, um em Brasileia e um Porto Acre.

O delegado da Polícia Civil, Rêmulo Diniz, afirmou que apesar do número alarmante das fatalidades, o trabalho de identificação da razão e os autores dos crimes tem sido realizado de maneira rápida e eficiente pelas unidades policiais.

De acordo com os dados apresentados, entre as razões mais comuns para os 27 casos registrados seriam crimes passionais e confrontos com a Polícia Militar. O delegado afirmou que quando analisado o número de tentativas de homicídios por dia, o índice é ainda maior.

“A DHHP trabalha com tentativas e o homicídio em si. Quando falamos de tentativa de homicídio, a Capital já registra um índice de quatro casos por dia. Seguimos trabalhando não só para solucionar, mas como também para apresentar medidas que possam conter esse tipo de ocorrência”, disse Rêmulo Diniz.