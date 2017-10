VÍDEO: Trading que patrocinou Atlético Acreano quebra no AC e deixa dívida de R$ 11 milhões a advogados, magistrados, militares e até facções. Presidente é ameaçado

Investidores da R12 Investimentos, patrocinadora oficial do Atlético Acreano, tentaram invadir dois escritórios da empresa, na manhã desta quarta-feira, em Rio Branco, em busca de seus pagamentos. O presidente e controlador Gerson Costa não foi encontrado nem mesmo em sua residência e estaria sendo ameaçado de morte. Em vídeo, Gerson Costa, apontado como “foragido”, anuncia que a empresa está quebrada e, como solução, busca recuperação judicial. Na mensagem, ele pede que os investidores não tomem “medidas dramáticas”. Dentre os credores estão advogados, militares, cidadãos comuns e outros ligados à magistratura e até membros de facções criminosas. Uma comissão de credores reivindica uma dívida estimada em R$ 11 milhões. Gerson Costa é ligado à Igreja Renovada. A reportagem de acjornal.com trás, nesta publicação, o vídeo gravado por ele e imagens em que os controladores aparecem incentivando investimentos nas redes sociais.

Na recuperação judicial, a empresa apresenta um plano de pagamento, dentro de suas condições, podendo haver propostas para sanar a dívida a longo prazo. Não se sabe quantos contratos foram firmados e quantas pessoas estariam sendo lesadas. A R12 atua no mercado de Trading Esportivo, com a promessa de rendimento igual a 30% ao mês e 100% de satisfação garantida, através de operações de compra e venda feitas na bolsa esportiva. Esse setor movimenta aproximadamente U$ 100.000,00 dólares diariamente no mundo! são feitos investimentos antes e durante um evento esportivo, como partidas de futebol, tênis, corrida de cavalos e muitos outros esportes.

Sobre o Trading Esportivo

Bem parecido com a bolsa de valores, para fazer trading é necessário se cadastrar em uma bolsa de apostas (que são portais exclusivos para esse fim)_E todas as suas estimativas de resultados e jogadas no trading não são feitas ao acaso ou contando com a intuição. Os melhores traders trabalham com probabilidade, estatística e estudo, para saber qual a tendência de resultados, e assim, fazer uma aposta que tenha mais chances de ganhar!

Assim, com o trading é possível ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol e fazendo apostas. A principal vantagem é que as operações duram aproximadamente 2 horas, ao contrário da bolsa de valores, onde o processo é muito mais longo. Outra grande vantagem é a possibilidade de se ganhar dinheiro analisando e conhecendo mais sobre esportes que a pessoa realmente gosta.