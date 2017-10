Versão digital de plano para TIC da Ufac está na internet

O Comitê de Governança Digital (CGD) da Universidade Federal do Acre (Ufac) apresentou, recentemente, no gabinete da Reitoria, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o triênio 2017-2019. O documento está publicado em formato digital no portal da Ufac .

O PDTIC é o instrumento orientador que permite acompanhar as estratégias e ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) definidas para a universidade, sendo anualmente avaliado pelo CGD, em conformidade com as demandas e possibilidades orçamentárias.

O presidente do CGD é o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid. Ele informa que o PDTIC prevê um conjunto ações em diversas áreas de atuação da TIC, desde a contratação de pessoal especializado à aquisição de equipamentos destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

“Estamos apresentando este documento, de forma que toda a comunidade possa ter acesso às informações presentes no plano, que embasam as ações em andamento e as que serão realizadas em termo de tecnologia da informação e comunicação”, afirmou Hid. “É um instrumento de planejamento importantíssimo dentro de um órgão de administração pública.”

O PDTIC prevê um orçamento de R$ 9 milhões, para ser investido nos três anos de vigência do documento, promovendo avanços iniciados por meio do Projeto Estratégico Ambiente de Alta Disponibilidade, que objetiva melhorar a qualidade dos serviços de TIC e de segurança da informação.

O CGD, responsável pela elaboração do documento, é formado por 22 servidores de diversos setores da instituição. Tem como vice-presidente o diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, Edvandro Carlos Reckziegel.

O primeiro plano foi elaborado para o biênio 2013-2014 e foi estendido até 2016. O PDTIC atual contém novas propostas, alinhadas ao Planejamento Estratégico da Ufac (2014-2023), ao Plano de Desenvolvimento Institucional (2015-2019) e, ainda, à Estratégia de Governança Digital do Governo Federal (2016-2019).