Tom Cabeleireiro se reúne com Desembargadora do TJ e reivindica Projeto Cidadão para Sena Madureira

O vereador Tom Cabeleireiro (PV) esteve recentemente em Rio Branco reunido com a Desembargadora Eva Evangelista, ocasião em que defendeu a realização do Projeto Cidadão na zona urbana da cidade. Segundo ele, neste ano o projeto foi executado na comunidade Cazumbá, rio Caeté, atendendo centenas de pessoas, entretanto, há uma cobrança grande também por parte dos moradores dos Bairros do município.

“Primeiramente quero agradecer a receptividade da Desembargadora Eva Evangelista e dizer que o encontro foi bastante proveitoso. De agora em diante, vamos buscar parcerias com a Prefeitura e demais setores para o projeto cidadão seja realizado já que não depende exclusivamente do Tribunal de Justiça. Quero adiantar pra população que recebi as reivindicações e vou continuar atento para essa questão”, destacou.

Na ótica do parlamentar, muitas pessoas ainda não têm seus documentos, por isso, essa iniciativa é fundamental. “Além disso, tem também o casamento coletivo e muitas outras ações voltadas na área da saúde, cidadania, educação, enfim, trata-se de um projeto indispensável para a nossa comunidade”, frisou.

Existe uma grande expectativa de que o Projeto Cidadão seja realizado até o final do ano em Sena Madureira.