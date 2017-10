Temer ficará 2 horas no Acre, sem previsão de liberar recursos para Segurança Pública e falar à imprensa

O presidente Michel Temer chegará pontualmente às 10 e meia de sexta-feira no Resort Hotel Amazônia Rio, nas Estrada da Floresta. O presidente fará o deslocamento em carro oficial, junto ao governador Tião Viana (PT), desde o acesso do Aeroporto, e estará acompanhado de ministros e chefes de estado da Amazônia Legal. Ele ficará no Acre por cerca de duas horas, segundo informou a jornalista Cíntia Rebelo, da Assessoria de Imprensa da Presidência da República, e não há previsão de fazer qualquer anúncio ou assinar termos de cooperação. Michel Temer, segundo a programação definida pelo Planalto, não dará declarações à imprensa. Oficialmente, não está confirmada a liberação de recursos para o enfrentamento á criminalidade no Estado do Acre.

“Tudo pode mudar de última hora”, assinala a jornalista. “O presidente deixará o local após o meio dia, e retornará a Brasília”, informou. Temer participa do encontro de governadores que debaterá a política Nacional de Segurança Pública, em especial nas barreiras ao narcotráfico e a segurança de fronteiras.