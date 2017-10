Senador Petecão anuncia casamento com suplente de deputada na maior cerimônia do Projeto Cidadão

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou que vai casar na edição do Projeto Cidadão que ocorrerá na próxima sexta-feira, no……. O parlamentar gravou um vídeo dando a notícia, no instante em que conversava com serventuários e a desembargadora Eva Evangelista. “Eu já conversei com a Marfisa (Galvão, companheira do senador) e ela aceitou. Então, estou providenciando a papelada para deixar tudo certo”, disse Petecão. Mais de dois mil casais estão inscritos para a cerimônia de casamento coletivo, que ocorrerá a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

Marfisa é suplente de deputada federal e desistiu de disputar as eleições em 2018 – segundo ela “em nome do projeto de oposição que visa eleger o também senador Gladson Cameli governador do Acre.