Radicais “menos conhecidos” vão fazer protesto contra Temer

Partidos da Frente Popular, mas especialmente o PT, não vão deixar passar em branco a visita do presidente Michel Temer (PMDB) no Acre, depois de amanhã, dia 27. Vai ter protesto. Fontes do Blog asseguram que ele vai levar “ovada”, se for possível. Mas para evitar um constrangimento por parte do governador Tião Viana (PT), que precisa do presidente, de qualquer forma, estão sendo escolhidos os radicais menos conhecidos. Não poderia ser um Cesário Campelo Braga a puxar um protesto, por ser por demais conhecido. Os “garotos” que vaiarão o presidente vão ser tratados como intrusos, pessoas não ligadas a nenhum partido da Frente Popular. Não é à toa que algumas figuronas da Frente Popular já estão aparecendo na imprensa pedindo que ninguém faça protesto, ao menos desrespeitoso ao presidente.