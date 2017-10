Quase 800 mamografias foram realizadas em 21 dias do Outubro Rosa; atendimento será até novembro

Em apenas 22 dias do mês de outubro, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) realizou 784 exames de mamografia no estado.

A direção do Cecon, em alusão ao mês de prevenção do câncer de mama (Outubro Rosa) implantou o atendimento sem agendamento que possibilita o diagnóstico do câncer de mama e do colo de útero.

De acordo com a gerente do Cecon, Priscila Murad, a procura pelo exame está tão grande, que a unidade está agendando o atendimento para as pacientes que não podem esperar para serem atendidas no mesmo dia.

A gestora também informou que o atendimento sem agendamento será estendido para o mês de novembro, devido a grande demanda.