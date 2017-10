Primeiro suplente do vereador Juruna deverá reassumir o PSDC

O ex-vereador José Afonso poderá reassumir nos próximos dias ou horas a presidência do PSDC, partido que ele dirigiu por 12 anos e por onde elegeu vereadores na capital e deputados estaduais, entre eles Eber Machado e Edvaldo Souza. Afonso já foi vereador em Rio Branco, mas recentemente ficou bem conhecido por ter disputado a eleição de 2016 pelo PMB cujo resultado lhe deixou como primeiro suplente do vereador Carlos Juruna (PSL), aquele preso por compra de votos, mas liberado pela Justiça para continuar exercendo o mandato. Afonso tentou, mas desistiu de lutar para assumir, depois de um acordo que teria passado pela mesa do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT).

