Posto de saúde retoma atendimentos após ter fiação roubada em Rio Branco

A Unidade de Referência da Atenção Primária Cláudia Vitorino retomou o atendimento ao público nesta quarta-feira (25) após ter tido toda a fiação externa furtada na madrugada de terça (26), no bairro Taquari, em Rio Branco.

O secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, informou que toda a parte elétrica da unidade ficou comprometida e que ainda na terça tomaram as providências necessárias com uma equipe de manutenção. Na manhã desta quarta, os pacientes que iriam fazer consultas ou outros procedimentos foram remarcados.

“A Polícia Militar (PM-AC) está fazendo rondas no local e acompanhamento para que as investigações aconteçam e possam pegar as pessoas que fizeram isso”, destacou o secretário.