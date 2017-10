Polícia prende 15 pessoas acusadas de matar homem enquanto dormia em bairro de Rio Branco

A Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Decco) prendeu 15 pessoas por envolvimento na morte de Maykon da Silva Pereira, de 25 anos. O homem foi morto enquanto dormia no dia 17 de março de 2016, no bairro Sapolândia, em Rio Branco. As pessoas foram presas durante a 4ª fase da Operação Aquiri, deflagrada no dia 20 de outubro.