PF desarticula esquema de fraude que causou desvio de mais de R$ 1,5 milhão na Saúde do Acre

A Polícia Federal do Acre, junto com a Controladoria Geral da União (CGU-AC), deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Asfixia. A ação desarticulou um esquema de fraude e irregularidades em licitações e contratos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) no valor de R$ 1.573.301,95 com recursos federais. A ação foi deflagrada em Rio Branco, Campo Grande (MS) e Ceará (CE).