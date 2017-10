Nível de água do reservatório do Bujari volta a subir, mas racionamento continua

Município passa por situação de emergência desde setembro. Volume de chuva nos próximos dias deve melhorar a situação.

Com as chuvas dos últimos dias, o volume de água do reservatório do Bujari (AC) voltou a subir, mas a situação continua crítica e o racionamento de água vai continuar. A Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade, que também é responsável pela distribuição de água no Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, voltou a captar água, mas está com o nível abaixo do esperado.

“É um volume de água que se acumulou no leito dele, ao longo de todo igarapé. Não temos como medir isso. As nossas previsões dependem de chuva. Estamos num momento que a tendência de chuva é de se intensificarem, mas é difícil afirmar”, informou o diretor de Abastecimento das Cidades do Interior do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Davi Bussons.

Com isso, o Depasa vai manter a operação para enviar água para a cidade por meio de caminhões-pipa da ETA 2 em Rio Branco para o Bujari. A medida estava prevista para funcionar por 15 dias, mas já dura um mês. Aproximadamente 640 mil litros são transportados em oito caminhões, fazendo quatro viagens por dia cada.

“Tivemos chuvas na semana passada, o que deu boa reposição de água no reservatório. Desde então estamos operando com a Estação de Tratamento de Água do município e com os caminhões-pipa, mas como não sabemos quando vai chover, não temos segurança para interromper a operação dos caminhões”, acrescentou Bussons.

Ainda segundo o diretor, a distribuição de água para a população permanece em situação de racionamento, enviando água dia sim, três dias não, e para o aeroporto de Rio Branco, duas vezes na semana. O reservatório recebe água do Igarapé Redenção, todavia, ainda há a necessidade de chuvas para atender as necessidades do município.