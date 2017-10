Mais de um milhão de reais guardado dentro de um galpão

Uma emenda parlamentar do Senador Gladson Cameli (PP) no valor de mais de um Milhão de Reais destinada para a compra da tão sonhada usina de asfalto está mofando dentro de um galpão não localizado ainda pela nossa reportagem. O prefeito da cidade Mazinho Serafim dormia e sonhava acordado com a chegada da princesa dos seus sonhos denominada usina de asfalto que até hoje não produziu nem um palma de asfalto.

A máquina está parada e a população vivendo com a grande quantidade de buracos existentes nas ruas da cidade, antes da compra da usina, Serafim dizia que o senador já tinha liberado mais um Milhão de Reais para compra de insumos, mas parece não ser verdade já que a máquina continua parada sem produzir nada.

A comunidade de sena Madureira que torceu para que tudo desse certo hoje teme mais uma desculpa do prefeito que deverá dizer que a culpa é de são Pedro, responsável pelas chuvas na região. Ou será que ele pretende colocar a máquina em funcionamento só na época da eleição? Essa é a grande dúvida da comunidade local.

Ronaldo Duarte