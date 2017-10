Mais de 35 pessoas são presas pela Operação Aquiri em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil, em cumprimento da Operação Aquiri em Cruzeiro do Sul, realizou 37 prisões no período de uma semana desde que foi deflagrada. A operação que ocorreu em todo o estado prendeu mais de 130 pessoas. As prisões aconteceram em diversos bairros da cidade.

Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de prisão e internação, oito de busca e apreensão e mais três prisões em flagrante no município de Rodrigues Alves. “A maioria das prisões são por envolvimento com o crime organizado que acaba elucidando crimes que aconteceram na cidade”, afirmou.

Entre as prisões, o delegado destacou a apreensão de um menor, de 16 anos, que confessou nove homicídios cometidos, além de roubos, tentativas de homicídio e uma tentativa de latrocínio. “Todas as prisões que a realizamos são relevantes, mas a apreensão do menor, batizado de raposo, que é um sujeito perigoso com muitos homicídios tem que ser destacada”, finalizou.