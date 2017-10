Irmã do ex-prefeito Mano Rufino vai a óbito na UTI de Rio Branco

Faleceu na tarde desta terça-feira, 24, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de Rio Branco, a funcionária pública de Sena Madureira, Maria Clara Souza da Silva, irmã do ex-prefeito Mano Rufino. Ela estava internada na UTI após sofrer um AVC. Além disso, aproximadamente 150 cm de seu intestino delgado tinha sido retirado.

Ainda hoje seu corpo deverá ser transladado para Sena Madureira, seu município de origem, onde será velado e sepultado posteriormente.

Tida como uma mulher aguerrida, Clara Silva trabalhava há vários anos no Hospital João Câncio Fernandes, exercendo a função de técnica em enfermagem.

O diretor do Hospital local, Juza Bispo, confirmou que estará decretando luto em razão do falecimento da servidora e amiga. “Recebemos com muita tristeza essa informação e aqui queremos nos solidarizar com o ex-prefeito Mano Rufino, com a dona Regina (mãe) e todos os familiares. O hospital João Câncio Fernandes está de luto nesse momento”, informou.

Clara Silva morava no Bairro Cidade Nova.