Incra desmente secretário que entregou “títulos definitivo” em Santa Rosa

O secretário de agricultura de Santa Rosa do Purus, José altamir, teria mentido ao afirmar que entregou títulos definitivo a produtores do Projeto de Assentamento Santa Rosa. Os documentos entregues não são títulos, e sim contratos de concessão de uso que o assentado precisa ter antes de receber o documento de propriedade permanente.”O Incra ainda vai fazer o geo referenciamento, e este trabalho não tem previsão. Creio que o secretário se equivocou”, respondeu Hildebrando Veras, chefe da Divisão de Desenvolvimento do Incra.

A entrega de “títulos definitivos” teve ampla divulgação nas redes sociais do secretário e da prefeitura local, em ato solene com a presença do prefeito e dos posseiros. Um representante da Secretaria de Agriculturas e Floresta (Seaprof) estava lá, além de lideranças partidárias e vereadores da cidade.

Os agricultores receberam essa novidade com muita alegria. E saíram para suas casas, com suas esperanças renovadas. Os títulos para eles tem um valor muito significativo”, disse reportagem produzida pela assessoria do secretário.