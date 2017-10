Homem baleado no Beco da Cigana morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

Diego Diniz da Frota, de 22 anos, morreu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) horas após ser baleado no Beco da Cigana, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (24). Frota foi a segunda pessoa morta no local em menos de 24 horas.