Em Mâncio Lima: Polícia Civil desarticula grupo criminoso que furtava residências

Por meio do serviço de inteligência da Polícia Civil do município de Mâncio Lima, coordenados pelo delegado Vinícius de Almeida, três pessoas foram presas em flagrante delito na tarde da última terça-feira, 24, acusados pelo crime de furto.

O trio invadiu uma residência no bairro São Francisco na madrugada do dia 24, e de lá subtraiu um televisor e outros objetos da residência. De acordo com a vítima, esta já é a segunda vez que os criminosos invadem sua casa, mas graças ao empenho dos policiais civis, em todas as vezes, boa parte dos objetos foram recuperados.

Os presos são Robson Rodrigues da Silva, Ocielson Silva de Souza e Valdecir Costa de Almeida. Todos os envolvidos são velhos conhecidos da polícia. Após os procedimentos cartorários na delegacia, os acusados foram encaminhados ao presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Somente nos últimos 15 dias, a Polícia Civil de Mâncio Lima já prendeu mais de dez pessoas, sendo que destas, a maioria está ligada a crimes contra o patrimônio.

O delegado Vinícius de Almeida diz que as prisões tendem a se intensificar no município, e que o trabalho contínuo da Polícia Civil faz parte do planejamento estratégico do secretário de Segurança Pública Emylson Farias.