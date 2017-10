Em 12 horas, Operação Acre Integrado da PM recupera seis motos no estado

A fim de prevenir e reprimir as condutas delituosas que venham a ameaçar à ordem pública e à paz social, a Polícia Militar do Acre, por meio da Diretoria Operacional (Dirop), deflagrou a Operação Acre Integrado em todo o estado; resultante disso, nessa terça-feira, 24, foram recuperadas seis motos roubadas em ações operacionais.

De acordo com o Diretor Operacional da PMAC, coronel Souza Filho, a “Acre Integrado” tem por objetivo a prevenção aos crimes contra a vida e ao patrimônio e, para isso, alocou o policiamento para áreas de incidência de ocorrências desta natureza a fim de evitar o cometimento dessas infrações.

“A recuperação das motocicletas hoje, é fruto do competente trabalho desenvolvido pelos militares em prol da sociedade acreana. A Acre Integrado, como o próprio nome diz, visa à união das ações operacionais de todas unidades militares do Acre contra o crime organizado”, frisou.

As ações que culminaram na recuperação das seis motocicletas com restrição de roubo ocorreram nos municípios de Cruzeiro do Sul, sendo quatro apreendidas pelos militares do 6° batalhão, e de Rio Branco, onde duas motos foram recuperadas pelos militares do 4° batalhão.