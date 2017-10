“É uma dor muito forte”, diz Mano Rufino sobre morte de sua irmã

Rufino disse também que aprendeu muito com sua irmã

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino, falou com a imprensa na manhã de hoje sobre a morte de sua irmã Maria Clara Souza da Silva, 51 anos, ocorrida ontem à tarde em Rio Branco. Visivelmente abatido, Rufino disse que a família sofre com a perda e busca em Deus o consolo nesse momento de dor.

Na entrevista à Rádio Dimensão FM, Mano Rufino contou que, inicialmente, Clara Silva começou a reclamar de dores no estômago, sendo acometida em seguida por um Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Ela sofreu por mais de duas semanas. Tudo o que foi possível fazer, à luz da medicina, foi feito, mas infelizmente não teve como reverter o quadro. É uma dor muito forte”, comentou.

Rufino disse também que aprendeu muito com sua irmã. “Ela era muito prestativa. Muitas vezes estava em casa almoçando e quando alguém ligava pra tomar uma injeção ou outro procedimento ela não media esforços para atender. A Clara deixa um legado muito grande pra toda a nossa família”, frisou.

Maria Clara Souza da Silva trabalha há mais de 20 anos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, exercendo a função de técnica de enfermagem. Muitas pessoas comparecem ao velório que ocorre no Bairro Cidade Nova para dá o último adeus. O sepultamento ocorrerá ás 4 horas da tarde de hoje no cemitério São João Batista.