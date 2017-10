Deputado diz que consultórios odontológicos são principais locais de transmissão de hepatite B e revolta dentistas

Conselho Regional e Sindicato emitiram nota de repúdio contra o parlamentar. Deputado diz que foi mal interpretado.

Após a declaração do deputado estadual Heitor Júnior (PDT) dizendo que consultórios odontológicos seriam os principais locais de transmissão do vírus da hepatite B, o Conselho Regional de Odontologia (CRO-AC) e o Sindicato dos Odontologistas do Acre (Sinodonto-AC) divulgaram uma nota rebatendo o posicionamento do parlamentar.

O discurso foi feito no dia 3 de outubro durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), quando a classe era homenageada pelo Dia Mundial do Cirurgião Dentista.

Ao G1, Heitor Júnior disse que foi mal interpretado pela categoria e que sua fala não foi entendida da maneira correta. O parlamentar destacou que apenas cobrou dos órgãos uma fiscalização rígida e contínua para garantir a segurança dos pacientes.

“Falei que os gabinetes odontológicos que não tivessem autoclave ofereciam risco de transmissão de hepatite, mas de outras doenças. Soltaram aquela nota equivocadamente. Só quis dar um alerta para fazer uma fiscalização, inclusive nos postos. O sentido da fala era alertar para consultórios que não seguiam a ética e não faziam a esterilização dos equipamentos”, explicou Júnior.

Na nota, as entidades classificam como lamentável a menção do deputado à classe. A publicação diz que os profissionais têm dedicação e priorizam os cuidados com possíveis doenças transmitidas nas consultas.

“Os mais de 705 cirurgiões dentistas do Acre são profissionais formados com excelência, habilitados para desenvolver suas atividades sempre com o objetivo de prestar atendimento de qualidade e seguro. O processo de biossegurança nos consultórios é realizado sob a supervisão do cirurgião dentista e a esterilização dos materiais faz parte do Protocolo de Atendimento”, destaca a nota.