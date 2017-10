Carro de rádio capota várias vezes em acidente na capital

Um automóvel da rádio Transamérica Hits capotou várias vezes após forte colisão com outro veículo na tarde desta quarta-feira (25) na Avenida Rio Madeira com Raimundo Cantuária, em Porto Velho.

De acordo com informações obtidas no local, o automóvel da rádio seguia na Rio Madeira, sentido BR-364, quando o veículo Azera, conduzido por uma mulher, teria avançado o semáforo vermelho e provocado o acidente. Com a violência da batida, o automóvel da Transamérica capotou por várias vezes e por sorte o motorista sofreu apenas leves escoriações.

A Companhia de Trânsito foi chamada para o local, juntamente com a Perícia Técnica. A condutora do Azera alega que teria passado no sinal amarelo e o motorista da rádio avançado.