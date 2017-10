Caminhada do Sesc em prol ao Outubro Rosa é realizada em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) realizou, na manhã da quarta feira, 25, uma passeata com o grupo da terceira idade em prol do Outubro Rosa, campanha de prevenção do câncer de mama. A caminhada, animada pela banda da Policia Militar do Acre, saiu do Sesc Bosque e percorreu a Avenida Getúlio Vargas.

Simples cuidados e pequenas atitudes podem fazer a diferença. Ir ao médico e realizar os exames clínicos periodicamente podem ser os primeiros passos para um alerta. Quanto antes diagnosticado, o tratamento do câncer de mama é mais eficiente. A prevenção começa em casa. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo, além de ser o mais incidente na população feminina.

A coordenadora de Saúde do Sesc/AC, Thaís Roma, destaca a importância dessa ação para a instituição. “O objetivo é conscientizar as pessoas da importância do auto exame, para a prevenção do câncer de mama. Hoje, com essa caminhada, a intenção é conscientizar e orientar essa pessoas e a sociedade com essa intervenção”, disse.

Outubro Rosa

Simbolizado pelo laço rosa, o Outubro Rosa é um movimento popular comemorado mundialmente, criado nos Estados Unidos em 1997, para a conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante o mês de outubro, entidades e empresas do mundo inteiro organizam ações como o uso de fitas ou camisas na cor rosa. Iluminar monumentos, prédios públicos, pontes, teatros com essa cor, surgiu posteriormente e se tornou referência do movimento.

Em outubro de 2008, o movimento alcançou maior projeção nacional, onde o rosa estava presente em monumentos e prédios em várias cidades do país. Aos poucos o Brasil foi ficando iluminado em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Teresina, Poços de Caldas e Rio de Janeiro, que teve como destaque o Cristo Redentor.

Além de colorir sua fachada, a unidade do Sesc Bosque realiza ações educativas, como palestra e exposição de fotografias que tratam sobre a autoestima da mulher com câncer de mama, e também vão oferecer 100 exames de mamografia.

No Acre, foram realizadas visitas nas empresas pelo Sesc, reforçando e reafirmando as parcerias do Outubro Rosa. Foram realizadas além de palestras preventivas para as mulheres atividades como: ginástica laboral e recreação laboral. Também foram realizadas campanhas com as comerciárias da academia e do restaurante da instituição.